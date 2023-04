Álex Medina se emociona: "Formar parte de la familia de 'UPA Next' es un sueño"

Álex Medina estaba estudiando ADE y sabía que eso no era lo suyo. Llevaba días dándole vueltas y, de la forma más fortuita, rompiendo con la realidad: sonó el móvil.

“Subí corriendo”, relata. Era su repre y traía una buena noticia: “El papel es tuyo”, le decía.

Ahora, el sueño de formar parte de la familia de UPA Next se ha cumplido.

“Formar parte de esta familia es un sueño”

El actor que, además es bailarín profesional, interpreta a Suso en ‘UPA Next’. Para él, este proyecto es muy importante.

El look de Suso es muy original, “me costó un poco sentirme cómodo con la ropa”, asegura, “pero he cogido tanto cariño al personaje que ya hasta me gusta”, afirma.

Tras el aperitivo de diciembre con el lanzamiento del primer capítulo, ya tenemos fecha de estreno para ‘UPA Next’. Apunta: domingo 7 de mayo en ATRESplayer PREMIUM.

Además, podrás disfrutar de los 2 primeros capítulos de la serie y cada domingo, un nuevo episodio.

ATRESplayer PREMIUM estrenará ‘UPA Next’ el próximo domingo 7 de mayo | ATRESplayer PREMIUM

‘UPA Next’, compuesta por 8 episodios, es una producción original de Atresmedia Televisión en colaboración con Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y cuenta con Montse García, Laura Fdz. Espeso y Javier Pons como productores ejecutivos.