¿Cómo tiene que ser un bailarín 'UPA Next'?

Esfuerzo, lucha, nervios, emoción y, sobre todo, pasión por la danza. Más de 500 aspirantes aceptaron el reto del #UPANextCHALLENGE para mostrar su talento y demostrar que merecen una plaza en el cuerpo de baile oficial de 'UPA Next', la nueva serie original de ATRESplayer Premium.

Sin embargo, solo los mejores candidatos han sido seleccionados para asistir a la fase presencial, 'UPA Next Dance Audition', que se emitirá el martes 28 de junio a las 20:00 horas en ATRESplayer. La madrina de excepción de este hito televisivo será Mónica Cruz, que presidirá el jurado del casting, al que se suman también Toni Espinosa, coreógrafo de la serie, y Mafalda González, productora de ATRESplayer Premium.

Los miembros del jurado no lo van a tener nada, pero que nada fácil, porque entre los aspirantes podremos encontrar a algunos de los bailarines con más talento del país. El nivel de exigencia será elevadísimo, ya que las coreografías que disfrutaremos en 'UPA Next' serán de una enorme complejidad incluso para los bailarines con más tablas. Los ganadores de 'UPA Next Dance Audition' aparecerán en la serie de manera recurrente acompañando en las coreografías a la nueva generación de actores.

¿Quiénes serán los integrantes del cuerpo de baile oficial de la 'UPA Next'? No te pierdas la gran final del casting en 'UPA Next Dance Audition', este martes a las 20:00horas en ATRESplayer.

El fenómeno mundial vuelve con 'UPA Next'

Han pasado 20 años desde que se abrieron las puertas de la Escuela Superior de Artes Escénicas Carmen Arranz, pero la ilusión sigue tan viva como el primer día. Además de una nueva generación que llega pisando fuerte, Mónica Cruz también estará en la serie ‘UPA Next’, junto a Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo.

‘Un paso adelante’ supuso una revolución en el panorama de las series españolas con la introducción del género musical en la ficción. Emitida en Antena 3 de 2002 a 2005, con una media de 3,6 millones de espectadores obtenidos a lo largo de 6 temporadas y con capítulos que superaron los 4,7 millones de seguidores. ‘Un paso adelante’ fue todo un fenómeno que vuelve con una nueva generación en ATRESplayer PREMIUM.

El éxito de la serie fue de tal magnitud que fue traducida a varios idiomas y emitida en varios países, como por ejemplo Francia, donde se convirtió en todo un acontecimiento televisivo. Además, la ficción despertó el interés por la danza en muchos jóvenes de toda una generación, que crecieron intentando imitar a Lola, Rober o Silvia, entre otros personajes. Muy pronto sabremos quiénes serán los bailarines que formen parte del cuerpo de baile oficial de 'UPA Next'.