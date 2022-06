Así marcó 'Un paso adelante' a toda una generación: "Empecé a bailar gracias a la serie"

'Un paso adelante' no fue tan solo un fenómeno televisivo que arrasó a nivel mundial, siendo traducida y emitida en varios países. La serie también supuso un punto de inflexión importante en la vida de muchos futuros bailarines que descubrieron su pasión gracias a las experiencias de personajes como Rober, Silvia o Lola, entre otros.

'Un paso adelante' supo darle protagonismo al baile en la parrilla televisiva, exhibiendo coreografías espectaculares en cada capitulo, animando a muchos jóvenes y no tan jóvenes a imitar a sus actores favoritos. Por este motivo, no es de extrañar que muchos aspirantes del 'UPA Next Dance Audition' hayan citado a la serie como uno de sus referentes a la hora de escoger el arduo camino de la danza.

Los bailarines del casting reconocen que entrar a formar parte del cuerpo de baile de la serie sería "una gran oportunidad". Describen 'Un paso adelante' como "una serie icónica en España" y hablan de la posibilidad de entrar en la familia UPA como todo "un sueño".