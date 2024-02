Marta Belmonte: "Cada caso de Una vida menos en Canarias es muy creativo y muy gustoso de ver"

Nacida en Barcelona, Marta Belmonte llega a Una vida menos en Canarias para interpretar a un personaje que, aunque aparece en apenas unas pocas escenas del tercer capítulo, lo hace con fuerza y marcando la trama y a todos los personajes a su alrededor.

Belmonte no puede contar mucho sobre su personaje, pero asegura que “Camila no tiene pelos en la lengua, tiene sus principios y no se deja pisar” y, por todo esto, “se ha creado ciertos enemigos”.

En cuanto a las cosas que le atrajeron de su personaje, destaca que “es un poquito rebelde y un poquito peliculera”. La intérprete admite identificarse un poco con Camila: “Cuando hay que decir algo o poner límites, no me corto”.

Marta Belmonte

Hemos podido ver a la actriz detrás de Camila Turino en series de televisión como Círculo Rojo, disponible en atresplayer, y próximamente la veremos en Sueños de Libertad, la nueva gran producción para las tardes de Antena 3.

Así es Una vida menos en Canarias

Ginés García Millán y Natalia Verbeke encabezan el elenco de esta nueva producción, cuyo reparto completan Paco Marín, Sergio Momo, Silvia Naval, Mari Carmen Sánchez, Luna Zuazu, Dariam Coco, Maria Garralón, Elisa Matilla, Thais Blume o Elena Ballesteros, entre otros.

Luis Lacasa es un prestigioso inspector de Homicidios en Madrid que se ve forzado a aceptar un traslado a las islas Canarias y adaptarse a todo lo que detesta: el calor, la arena y los turistas. Pero lo que más detesta es a Naira Oramas, una carismática inspectora, amante de su tierra con la que, a pesar de sus diferencias y rivalidades, formará un buen equipo y, al mismo tiempo, una complicidad que cuestionará sus férreas convicciones.