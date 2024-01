Una peculiar alianza se forja entre los inspectores Naira Oramas y Luis Lacasa

Luis y Ramón se acercan hasta uno de los rincones por los que pasó el fallecido en su recorrido hasta el precipicio. Ambos se percatan de algo extraño: hay demasiada sangre. Y no sólo eso: “Un recorrido tan largo sin pedir ayuda”. Demasiadas piezas no cuadran.

De pronto aparece un joven. Luis le detiene: está en la escena de un crimen. Pero el joven saca su placa policial y se presenta: es el oficial Perdomo. Luis regaña al joven por lo atrasados que van con el caso. De pronto, aparece otra agente: “Usted no manda aquí, inspector. Yo, sí: inspectora Naira Oramas”.

La situación entre ambos es incómoda, pues ella también siente que los madrileños se están entrometiendo en su trabajo.

“Si no somos sospechosos, podemos colaborar”, propone Luis. A ella no le convence nada la idea. Pero son inspectores de policía y, a su vez, testigos del caso… “La verdad es que mal no nos vienen…”, admite Perdomo.

Naira no tiene más opción que admitir que no es mala idea. Pero no sin antes dejar claro que “no olviden quién manda aquí".