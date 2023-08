The show must go on!

‘Las noches de Tefía’, seleccionada para la competición europea en el Festival de la Fiction, en La Rochelle

No es la primera nominación que recibe la serie original de atresplayer, pues también destacó en los Premios Iris 2023, haciéndose con cuatro nominaciones: Mejor Ficción, Mejor Actor (Patrick Criado), Mejor Guion de Ficción (Miguel del Arco y Antonio Rojano) y Mejor Producción.