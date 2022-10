Miguel Vistas se sincera con Caracas: “Yo nunca maté a nadie, en mi vida”

Una noticia ha revolucionado a la cárcel de Estremera. Los titulares de los informativos abren con una posible revisión del caso Macaya por un error policial, ¿es Miguel Vistas inocente? Los presos parecen perderle el respeto al interno más temido y lo apuñalan.

Una vez recuperado, Miguel Vistas vuelve a su celda junto a Caracas, que no entiende que está ocurriendo y no duda en preguntarle: “Están diciendo por ahí que tú no mataste a esa gitana, ¿eso es verdad?”.

"Mi arma es el miedo, es el arma más potente"

“Yo nunca maté a nadie a nadie, Caracas, en mi vida”, confiesa Vistas antes de explicarle que mintió para protegerse. “Necesitaba algo con que defenderme. Acá si no te defendés te comen”, añade.

