Vicente encuentra el inhalador de Álex entre los objetos de la escena del accidente

Durante la visita policial, los tres anfitriones siguen destrozados por la trágica pérdida, especialmente Catalina, la madre del chaval. Vicente les echa una tensa y casi amenazante mirada a los agentes: “Usted dirá, inspector”. Brahim entra, presencia que pone aún más nerviosos a Quintana.

Garrido quiere hacerles varias preguntas, pero se equivoca al elegir las palabras: “Si vuelve a llamar accidente al asesinato de mi hijo, los echo a los dos de mi casa”. Los agentes asienten, no se atreven ni a mirarle a la cara.

Catalina no aguanta las preguntas. “Usted sólo tiene que hacer una cosa. ¡Una! Encontrar al asesino de mi hijo”. Furiosa, termina marchándose de allí. Después de la escena, Garrido no se atreve a seguir con las preguntas y, sin más miramientos, le entregan a Vicente la caja con los objetos personales de Hugo. El Aguilar se emociona al abrir la caja y ver las cosas de su hijo.

De pronto, encuentra algo que no le encaja: un inhalador para el asma… Que no es de Hugo. Mira a Brahim. No hacen falta las palabras: su mano derecha ha entendido perfectamente lo que pasa por la mente del Aguilar. Serio, el empresario firma la recepción de los objetos y se marcha. Misión cumplida: Garrido y Quintana por fin pueden respirar tranquilos.