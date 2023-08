"No te metas en nuestras vidas”: la situación comienza a abrir profundas grietas en la familia de los Romero

Martín llega a casa por la noche, preocupado por Álex y su pelea. Sin embargo, quien le espera en pie esCarmen, la abuela del chico. Ella está molesta. Considera que no le está prestando toda la atención que necesita, especialmente siendo el aniversario de la muerte de su madre.

Martín intenta tranquilizarla: “Álex me tiene para todo lo que quiere”. Pero ella reclama: le han expulsado del colegio por la pelea. El Juez Romero se sorprende, pero intenta quitarle importancia a todo. Ella se muestra insistente en su posición. Tanta réplica de Carmen termina poniendo nervioso a Martín, provocando que él termine respondiendo algo que no quiere: “Sé que quieres mucho a Álex, pero no te metas en nuestras vidas”. Al instante pide perdón, pero el daño ya está hecho.

Molesta, Carmen coge sus cosas y se va por la puerta, sin decir nada más.