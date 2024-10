¡Risas y rugidos!: Bestiah visita la casa de Samantha Ballentines en el tercer programa de Sí lo digo

Una drag terrorífica ha llegado al salón de Samantha Ballentines para comentar el tercer programa de la cuarta temporada de Drag Race España. Bestiah y Ballentines han hecho brujería, ASMR, han abierto melones con sus lenguas viperinas, y han hecho el intento de draguear una patata.

Las reinas han reaccionado a un minireto en el que se han abierto muchos melones y un homenaje a Aquí no hay quien viva en el maxireto, además de la pasarela 'Historias para no dormir'. ¡Disfruta de este programazoque no te dejará dormir!

