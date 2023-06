'Maquilla como puedas': el mini reto deja a las reinas a cuadros

Con la vuelta de Kelly Roller a 'Drag Race España' tras ganar el reto cómico con Vania Vainilla, sólo quedan seis reinas para competir por la corona de la super estrella drag española.

Por ello, la competición se pone cada vez más difícil, incluidos los mini retos. En este octavo programa, las reinas tendrán que demostrar sus dotes de maquillaje en 'Maquilla como puedas', en donde tendrán que transformar a sus compañeras a ciegas.

"Me da igual que sea a ciegas porque me he maquillado muchas veces ciega", ha bromeado Kelly Roller.

En tan sólo tres minutos, las reinas tendrán que superar el reto.

¿Conseguirán maquillar decentemente a sus compañeras? Descúbrelo en el vídeo que encabeza esta noticia.