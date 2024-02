"Pensaba que no tenías más que ofrecer": Los cuchillos vuelan en el taller de Drag Race All Stars

Las reinas de Drag Race España All Stars se han quedado con más ganas de seguir leyéndose la cartilla. Tras bromear en la biblioteca, las reinas han soltado sus cuchillos una vez se han sentado todas en el taller.

"Me ha sorprendido ver a cualquier reina de la tercera temporada", ha confesado Sagittaria justificándose en que le parece muy pronto tras el poco tiempo pasado desde su concurso.

Pero otras reinas, han ido más allá y han dejado caer la bomba, como Pink Chadora: "Me he encontrado con un montón de caras que no esperaba aquí".

Ante esa acusación, las reinas han querido indagar a quién no se esperaba y Pink Chadora ha dejado claro quién es su menos favorita.

"Lo que no te gusta es mi drag", ha respondido en privado la reina aludida.

