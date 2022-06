Paloma le deja las cosas claras a Yolanda: “Yo no soy tu hija”

Manuela y Rocío se han dado a la fuga, y con ellas Fabio Sierra. Todos ellos han dado la espalda a la justicia y han intentado desaparecer para ofrecer un futuro mejor a Paloma lejos de su madre biológica.

Cuando creían que habían logrado escapar sin dejar pistas, se han dado cuenta de que Yolanda les ha seguido. Ha sido en ese momento, cuando se ha dado el cara cara menos deseado: madre e hija enfrentadas de nuevo.

“¡Alba, Alba…!”, gritaba Yolanda. Sin embargo, la respuesta de la pequeña ha sido tan directa como contundente: “Yo no soy tu hija, no me llamo Alba, me llamo Paloma”.

¡Así se ha vivido este momento de tensión!