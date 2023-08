Así reaccionan las actrices de ‘Zorras’ a diferentes situaciones en pareja

Las protagonistas de ‘Zorras’ tienen muy claro cómo reaccionarían ante determinadas situaciones en pareja… ¡y así lo han contado!

La primera situación que se ha planteado ha sido cuando tu pareja está todo el día mirando el móvil, pero cuando llamas tú no lo coge. Mirela Balic no ha dudado en admitir que le pasa mucho y Andrea y Tai respondían que si fuera el caso, les preguntarían a sus parejas si tienen algo que decirles.

“Hostia si es un temazo no, por ahí no paso. Pero yo lo hago, si veo que es un tema que no fluye digo mira lo cambio”, esta ha sido la contestación de Mirela a la supuesta situación de cuando vais de viaje en coche y tu pareja va cambiando las canciones antes de que se acaben. Por el contrario, Tai Faticonfesaba que eso le pone muy nerviosa y que necesita que termine la canción.

También se han planteado las situaciones de cuando tu pareja se desconecta en medio de una conversación y luego intenta reengancharse, pero tú lo dejas estar porque no tiene remedio y la de si alguna vez le has dicho a tu pareja que no hacía falta que fuera a una comida familiar y luego te has enfadado porque no hubiese ido. Las respuestas han sido muy variadas y, como siempre, Balic ha sido la más directa y “hater”, en ese sentido.

Por otro lado, a Andrea Ros le ha parecido un poco perturbadora la conducta de enfadarte porque tu pareja no ha ido a una comida familiar. Haciéndole muecas a Mirela, porque sabe que ella es una de esas personas que se enfada. ¿Cómo habrá reaccionado su compañera?

“Cariño eres mi abuela, pero si necesitar contármela otra vez pues cuéntamela otra vez”, así ha contado Mirela que le responde a su pareja cuando le cuenta la misma anécdota varias veces. Todas se han reído de esta situación y Balic ha terminado con un “pero de buen rollo eh”.

¿Le has pedido opinión a tu pareja para elegir un vestido habiendo tú elegido perfectamente el que querías para ver si él opina lo mismo? ¡No te pierdas la contestación a esta pregunta en el vídeo y descubre qué harías las ‘Zorras’!