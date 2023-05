La importancia de la música en ‘UPA Next’: "El nivel musical es espectacular" 🎶 

No eres de este mundo si no te suena nuestro “uno, due, tre…”. Lucas Vidal ha crecido escuchando esta canción “y estar involucrado en UPA Next es una maravilla”, explica el asesor musical de la serie.

“He pasado años componiendo para grandes artistas y ahora, me he visto a mí, componiéndole música a mi personaje”, añade Beatriz Luengo.

Mientras que para Miguel Ángel Muñoz “el nivel musical es espectacular”, cuenta.

