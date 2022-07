‘UPA Next’ anunciará a su elenco protagonista este jueves 14 de julio en la 'UPA Next Reveal Party'

‘UPA Next’, la nueva serie original de ATRESplayer PREMIUM anunciará este próximo jueves 14 de julio a partir de las 19.00h su elenco protagonista en un gran encuentro en Twitch de la mano de Mahou: 'UPA Next Reveal Party'. Será una cita clave para todos los fans de la ficción en la que se desvelará a la nueva generación de actores: jóvenes con grandes capacidades y formación en interpretación, canto y baile.

Así, Mahou, fiel a su creencia de que los encuentros entre personas son esenciales para vivir mejor, propondrá a los seguidores de ‘UPA Next’ un evento único con los protagonistas de la serie. Este será tan solo el comienzo de otros momentos de conexión que Mahou llevará a cabo entre los actores de la ficción y sus seguidores.

‘UPA Next’, que ya ha empezado las grabaciones de sus 8 episodios, contará en su reparto con Miguel Angel Muñoz, Mónica Cruz y Beatriz Luengo que volverán, casi dos décadas después, a dar vida a sus populares personajes Rober, Silvia y Lola. Eso sí, esta vez lo harán como profesores de la escuela. La serie está ultimando el reparto fijo, al que se incorporan los actores Lucas Velasco y Marta Guerras, interpretando a los profesores Luiso y Sira, respectivamente.

La nueva serie de ATRESplayer PREMIUM contará con participaciones especiales episódicas entre las que destaca la de Lola Herrera, que volverá a interpretar a la mítica Carmen Arranz.

‘UPA Next’ es una producción original de Atresmedia Televisión en colaboración con Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y cuenta con Montse García, Laura Fdez. Espeso, Javier Pons y Lucas Gil como productores ejecutivos. La serie estará dirigida por Lucas Gil y Sandra Gallego. Por su parte, Emilio Díez ejerce como coproductor ejecutivo y lidera el equipo de guionistas formado por Abraham Sastre, Álvaro Bermúdez de Castro, Javier Galán y Raquel Haro.

En ‘UPA Next’ la música y la danza son protagonistas absolutas en cada episodio. El responsable de las coreografías será el bailarín y coreógrafo Toni Espinosa, y al frente de la realización de los números musicales estará el colectivo audiovisual Manson, responsables de videoclips de artistas y grupos como Rosalía, C. Tangana, Katy Perry, Raw Alejandro, J. Balvin o Prodigy.

‘Un paso adelante’ supuso una revolución en el panorama de las series españolas con la introducción del género musical en la ficción y ATRESplayer PREMIUM recupera, casi dos décadas después, la ficción que fue un referente para toda una generación que hizo historia de la televisión en Antena 3: fue vista por una media de 3,6 millones de espectadores obtenidos a lo largo de 6 temporadas y con capítulos que superaron los 4,7 millones de seguidores. ‘Un paso adelante’ fue todo un fenómeno que vuelve con nuevos capítulos en ATRESplayer PREMIUM.

Así será UPA Next Reveal Party x Mahou

'UPA Next Reveal Party' x Mahou será el evento en el que se dé a conocer a la nueva generación de actores de la serie 'UPA Next' de ATRESplayer PREMIUM.

Se trata de un evento en directo que se podrá seguir desde el perfil oficial de Twitch de ATRESplayer el próximo jueves 14 de julio a partir de las 19:00 (hora peninsular española). Cristinini y Carolina Iglesias serán las maestras de ceremonias de un encuentro que contará con la participación de Beatriz Luengo en representación de la primera generación de 'Un paso adelante', y que también formará parte de ‘UPA Next’.

Sin duda, el momento más esperado de la noche será la revelación de los actores de la nueva generación de 'UPA Next'. Por fin se dará a conocer a los intérpretes que darán vida a los estudiantes de la academia de baile más famosa de la televisión.

A su vez, 'UPA Next Reveal Party' contará con la presencia del recién elegido cuerpo de baile de 'UPA Next', así como de Toni Espinosa, coreógrafo oficial de la serie. Tampoco se han querido perder este encuentro las streamers Elesky y Elisawavess, que ejercerán de nexo con la audiencia del chat de Twitch, que podrá participar e interactuar en los diversos juegos y dinámicas de la 'UPA Next Reveal Party'.

Adelantamos qué papel jugarán cada uno de los streamers, influencers, bailarines y actores que participarán en el evento:

Cristinini

iamcristinini es una de las reinas indiscutibles de Twitch con más de tres millones de fieles seguidores que no se pierden sus directos en la red social. Gamer, emprendedora y entusiasta, la streamer será la encargada de presentar la 'UPA Next Reveal Party' junto a Carolina Iglesias.

La streamer Cristinini | Cortesía de Cristinini

Carolina Iglesias

Sin duda, una de las cómicas y youtubers más influyentes del actual panorama audiovisual. Cuenta con cerca de 300.000 seguidores en Instagram y es fan reconocida de 'Un paso adelante', por lo que no podía perderse este encuentro por nada del mundo. Será copresentadora junto a Cristinini.

Carolina Iglesias en 'Una caña con' | Mahou

Beatriz Luengo

Uno de los rostros más conocidos de la primera generación de 'Un paso adelante' que volverá a dar vida al inolvidable personaje de Lola en 'UPA Next'. Pocas áreas se le resisten a esta artista multidisciplinar ganadora de varios premios Grammy: es compositora, cantante, autora, actriz, bailarina y empresaria. En la 'UPA Next Reveal Party' será la madrina que recibirá con los brazos abiertos a la nueva generación de actores.

La actriz Beatriz Luengo | Cortesía de Beatriz Luengo

Elesky

'UPA Next' será puro baile, pero también se convertirá en un escaparate sin igual para las nuevas tendencias musicales, por lo que Elesky no podía faltar a esta cita. Streamer con cerca de 150.000 seguidores en Twitch, es gamer y experta en música: toca el piano desde los cinco años, aunque en sus directos también se atreve con el ukelele, la guitarra, la ocarina e incluso la voz. En la 'UPA Next Reveal Party' ejercerá junto a Elisawavess de portavoz de los seguidores, que podrán participar en el evento desde el chat de Twitch. Estará pendiente de todos los comentarios, peticiones y reacciones de la audiencia, y las transmitirá a las presentadoras en pleno directo.

La streamer Elesky | Cortesía de Elesky

Elisawavess

Elisa, conocida en Twitch como Elisawavess, es actriz de doblaje y locutora de publicidad. Esta artista multidisciplinar cuenta con más de 350.000 seguidores en la plataforma. Junto a Elesky, será la encargada de escuchar y transmitir la voz del público del chat de Twitch para que puedan participar e intervenir en el evento.

La streamer Elisawavess | Cortesía de Elisawavess

Toni Espinosa y el cuerpo de baile de 'UPA Next'

El cuerpo oficial de baile de 'UPA Next' ha sido elegido en un exigente proceso que se inició en las redes sociales con el #UPANextChallenge y finalizó con 'UPA Next Dance Audition', un casting emitido en ATRESplayer en el que participaron algunos de los mejores bailarines de España. En la 'UPA Next Reveal Party' conoceremos un poco más a Pablo Brotons, Lucrecia Petraglia, Diego Rey, Diana Wondy, Valeria Jones y Néstor Navarro, quienes seguro nos deleitarán con espectaculares números de baile.

Toni Espinosa, coreógrafo oficial de la serie, tampoco faltará a esta cita tan especial y nos hablará de los números musicales que nos esperan en 'UPA Next'.

El nuevo cast de UPA Next

El gran misterio de la noche. ¿Quiénes formarán parte de la nueva generación de 'UPA Next'? Para descubrirlo, no te pierdas la 'UPA Next Reveal Party' x Mahou el jueves 14 de julio a las 19:00 en el perfil oficial de Twitch de ATRESplayer.

Así es UPA Next

Han pasado más de 15 años y Rober regresa desde Estados Unidos con la idea de montar un gran musical y recoja los antiguos éxitos de UPA junto a otros nuevos, para brillar como años atrás.

Junto a Silvia y Lola pondrán en marcha las pruebas de acceso para la escuela, donde participarán una nueva cantera de alumnos, bailarines, cantantes y compositores, que puedan intervenir en el musical y traer nuevos ritmos al centro.

Al equipo docente se unirán Luiso y Sira, que se enfrentarán a una nueva generación de jóvenes, con los que chocarán y se adentrarán en las nuevas culturas y estilos actuales.

ATRESplayer PREMIUM, el héroe local

ATRESplayer PREMIUM ha afianzado su posición como héroe local como un referente en la televisión de pago de nuestro país. Continúa avanzando y sigue marcando el ritmo con sus contenidos, su tecnología, la calidad de sus formatos y el éxito de los mimos. Una manera de trabajar distinta a la de sus competidores, desarrollando ideas que van desde lo local, un atributo diferencial, para después viajar por todo el mundo gracias a su calidad y renombre.

En esta última temporada, por la plataforma de Atresmedia han pasado nuevas series originales como ‘Cardo’, ‘Los Protegidos: El regreso’, ‘Toy Boy’, ‘By Ana Milán’, ‘La edad de la ira’ o ‘Dos años y un día’, que acaba de estrenar sus primeros episodios, o exclusivas como ‘Señor, dame paciencia’ o ‘Heridas’. Se han lanzado documentales como ‘Pajares y CÍA’ y ‘Los Borbones: una familia real’ y sigue abriendo las puertas al entretenimiento con una nueva edición de ‘Drag Race España’.

En este 2022, ATRESplayer PREMIUM estrenará las esperadísimas series ‘La Novia Gitana’ y ‘La Ruta’. Además, este verano llegan los programas ‘Reinas al rescate’ o ‘Usted está aquí’. ATRESplayer PREMIUM no para y sigue ofreciendo nuevos contenidos a los suscriptores de manera continua.

Y hay mucho más, porque ya están en rodaje los nuevos episodios de ‘Cardo’ y ‘Los Protegidos: ADN’ y nuevos títulos como ‘Las noches de Tefía’. Además, la plataforma ha anunciado que ya trabaja en las ficciones ‘Zorras’, ‘Camilo Superstar’, ‘Ana &’, ‘UPA Next’, ‘Vestidas de azul’, el documental ‘No se lo digas a nadie’ o la tercera edición de ‘Drag Race España’, entre otros proyectos.