Javier Ferreiro reacciona con emoción al mensaje del elenco de Mariliendre: "Hay mucho talento en este set"

A pocos días del estreno de Mariliendre en atresplayer (este 27 de abril), su creador y director, Javier Ferreiro reacciona a un mensaje del elenco principal.

Blanca Martínez Rodrigo, Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Jorge Silvestre, Mariano Peña y Nina lo tienen claro: "Es un honor trabajar con Javi como director", explican.

Ferreiro asegura que "hay mucho talento en este set" y no olvida que las actrices son personas: "A lo mejor tú llegas un día del rodaje y no has tenido la mejor noche del mundo. Igual, necesitas un abrazo o crear a partir también un poco del mal momento que estás viviendo", añade. "He aprendido muchísimo de ellos", relata con lágrimas en los ojos.

Así es Mariliendre

Mariliendre es la primera serie musical de atresplayer producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content. Montse García y Andrea H. Catalá son las productoras ejecutivas de la serie y Javier Calvo y Javier Ambrossi son los productores del proyecto.

Creada por Javier Ferreiro, verá la luz en atresplayer el próximo mes de abril. Blanca Martínez Rodrigo es Meri Román, la protagonista de la historia. La actriz está acompañada por Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Jorge Silvestre, Mariano Peña y Nina como el elenco principal de la ficción.