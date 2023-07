Del “amor en dos direcciones” al “trabajo más intenso de mi vida”: así resumen los actores su paso por ‘Las noches de Tefía’

Todos y cada uno de ellos coinciden en que ‘Las noches de Tefía’ ha sido una experiencia increíble y que han descubierto muchas cosas nuevas.

Javier Ruesga, el actor que da vida al personaje de La Sissi, manifiesta que se lleva “un gran cambio de expresividad, mucha confianza y salud mental” y, sobre todo, “uno de los mejores personajes que voy a tener en mi vida”.

El intérprete Roberto Álamo, ‘La Viga’, declara que, “a riesgo de ser repipi”, se lleva amor en dos direcciones, “amor del equipo y amor por mi profesión”.

Por otro lado, Luifer Rodríguez, quien interpreta a La Pinito, expresa mucho sentimiento y declara que cree este personaje es “el trabajo más intenso que he hecho en mi vida”. El actor manifiesta que nunca había hecho un perfil como el de La Pinito, por lo que podría decirse que “esta serie me ha sacado del armario”, profesionalmente hablando.

Patrick Criado, ‘La Vespa’, declara que este proyecto le ha cambiado la vida porque ha conocido a personas que tienen una manera de vivir y de afrontar las cosas que han hecho “click” en muchos aspectos de su vida. Además, expresa que ha sido una experiencia increíble y que “ha sido redondo todo el viaje”.

Carolina Yuste, por su parte, que da vida a Nisa, manifiesta que ha entendido el amor por un proyecto “que tiene un discurso”. Mientras que, Marcos Ruiz, o como lo conocemos en la serie, La Bambi, comenta que se lleva a los compañeros, “porque este mundo es muy pequeño y seguro que nos volvemos a ver en un proyecto diferente”.

“Yo creo que voy a necesitar un tiempo para asimilar todo lo que estamos viviendo, pero ya noto en mí transformación desde que comenzamos”, declara Boncho, interpretado por Raúl Prieto. Miquel Fernández, ‘Charli’, expresa que se lleva la sensación de “haber hecho un trabajo bien hecho, tanto a nivel individual como colectivo”. Además, explica que ha sido el proyecto donde “más implicado me he sentido en todo lo que he trabajado y eso es muy gratificante”.