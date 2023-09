El equipo de La red púrpura se reúne en su presentación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

atresplayer comienza el curso por todo lo alto y lo hace manteniendo su gran apuesta por la ficción española. La plataforma de Atresmedia estrenará el próximo 8 de octubre La red púrpura, su nueva serie original dirigida por Paco Cabezas. Estará disponible para los usuarios premium de atresplayer.

La serie, que se ha presentado este martes en el marco de la 71º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, es la adaptación de la segunda novela homónima de la saga de Carmen Mola. Llega tras el éxito de La novia gitana, ya disponible para los usuarios premium de atresplayer, y que se podrá ver al completo desde el próximo 1 de octubre gratis en la plataforma, por tiempo limitado.

La actriz Nerea Barros vuelve a ponerse en la piel de la protagonista de la serie. Interpreta a Elena Blanco, una inspectora de homicidios veterana de la BAC. La inspectora nunca descansó en la búsqueda de su hijo Lucas, secuestrado hace 10 años. Agitó el avispero y reapareció en un vídeo de torturas en el que pedía que no lo buscará más, pero Elena centra su energía en ello y tirará de un hilo que le dejó Miguel Vistas: La red púrpura.

La red púrpura incorpora para sus nuevas tramas a los actores Roberto Álamo (Dimas), Carmen Prada (Marina), Nuria González (Rocío Narváez), Andrés Gertrudix (Casto), María Morales (Soledad), Michel Herráiz (Daniel), Font García (Alberto), Unai Mayo (Lucas), Andrés Lima (Kortabarria), Maria Mercado (Aurora) y Hugo Prieto (Lucas niño), entre otros.

Ginés García Millán (Rentero), Ignacio Montes (Zárate), Mona Martínez (Mariajo), Lucía Martín Abello (Chesca), Vicente Romero (Orduño) y Francesc Garrido (Buendía) continúan con los personajes que interpretaron en La novia gitana.

La red púrpura está producida por Paramount Television International Studios, con la participación de Atresmedia Televisión, y en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Podrá verse en exclusiva en España a través de atresplayer. La serie también podrá verse más allá de nuestras fronteras a través de atresplayer Internacional.

Paco Cabezas es el director principal de La red púrpura, que también está dirigida por Juan Miguel del Castillo. Montse García, Paco Cabezas, Jordi Frades, Jaume Banacolocha, Albert Sagalés, Darío Turovelzky y Sebastián Vibes son los productores ejecutivos de la serie.

El guion está coordinado por José Rodríguez, encargado de escribir la serie junto a Antonio Mercero, Susana Martin Gijón, Carmen Jiménez y Daniel Sánchez Arranz. La dirección de producción corre a cargo de Laura García. Andreu Adam y Víctor Benavides son los directores de Fotografía, con Guillermo Spoltore como director de Arte, Miguel Ángel Trudu como director de Montaje. La composición musical corre a cargo de Zeltia Montes. Paramount Global Content Distribution es quien distribuye la serie fuera de España.

Sobre La red púrpura

La inspectora Elena Blanco ha descubierto que su hijo Lucas está vivo, pero pertenece a la siniestra Red Púrpura, de la que le habló Vistas antes de su dramático desenlace. Han pasado seis meses y la inspectora oculta a su equipo que su hijo está entre ellos; solo Mariajo, su fiel confidente, conoce la verdad.

La BAC ha sido penalizada por el desenlace del caso Macaya, siendo trasladados a otra nave y lo único que pueden hacer es tirar de ese hilo que les dejó Vistas, una red que se oculta en las profundidades de internes. Niños secuestrados, menores sin futuro, tratas de mujeres… la mercancía se negocia, los espectadores pagan y hasta se puja por los desenlaces de las víctimas.

La BAC sufrirá las consecuencias de hurgar donde no debe. El equipo no volverá a ser el mismo, todos arriesgarán, pero pueden perder demasiado por meterse en la profunda red.

Los personajes de La red púrpura

Nerea Barros es Elena Blanco

La inspectora nunca descansó en su búsqueda. Agitó el avispero y logró ver a su hijo en un video de torturas en el que el monstruo es él. Elena Blanco no descansará hasta encontrarlo y, aunque teme que sea tarde, no pierde la esperanza. Centra toda su energía en ello, deja de beber y busca a su hijo en lo más profundo de la red, donde descubrirá que la perversión humana no tiene límites.

Ignacio Montes es Ángel Zárate

El subinspector arrastra lesiones de su encontronazo con Jauregui y encuentra cierto alivio a sus dolores consumiendo drogas, pero su adicción le pasa factura y comete un error que le coloca en manos de El Capi, el jefe del clan del Sordo y tío de las hermanas Macaya asesinadas. Cuando llegue a no importarle su vida, cuando baje al infierno, aceptará la misión suicida que Elena le propone.

Ginés García Millán es el comisario Rentero

El de siempre, como siempre; nadando en aguas turbulentas. Su objetivo será que Elena abandone la BAC y deje de husmear en asuntos que implican a demasiada gente importante, dentro y fuera del cuerpo.

Lucía Martín Abello es Chesca

Dura e implacable, es más Chesca que nunca. Se mantiene incondicional a la inspectora Blanco. El contrapunto de Orduño, dispuesta a arriesgarse, mantiene intacto el ímpetu y la disciplina. El coste de su entrega será demasiado alto.

Vicente Romero es Orduño

Un veterano cansado de dejarse la piel a cambio de nada. Se enfrenta a Elena, no está dispuesto a arriesgarlo todo. Exige explicaciones que no recibe y se planta. Intimará demasiado con Marina sin saber que es una pieza más de este puzle macabro y su destino no está en sus manos.

Mona Martínez es Mariajo

La fiel confidente de Elena, la hacker número uno, capaz de rastrear una pista en el ciberespacio y seguirla sin claudicar. Le preocupa que Elena oculte a la BAC que su hijo está vivo y en manos de esa red.

Françesc Garrido es Buendía

El forense. Gracias a su meticulosidad y buena memoria, el forense descubre el origen, la gestación de esta red perversa y sus motivaciones más intrínsecas. Paciente, disciplinado y constante, Buendía revisa archivos y noticias del pasado que le ayudan a comprender los siniestros hilos de esta organización y las profundidades del alma humana.

Roberto Álamo es Dimas

El secuestrador de Lucas y la mayor influencia en su desarrollo. Duro y despiadado. Sobrevivir es su máxima. Es un esbirro de la red, hace el trabajo sucio y no se cuestiona nada. Ha crecido dentro de la red y ya no recuerda otro mundo que no sea ese

Unai Mayo es Lucas

El hijo de Elena, robado hace 10 años. Ahora tiene 15. El niño ha crecido en la red. Está entrenado para defenderse o morir, como los gladiadores. Tiene el mismo instinto que su madre, el coraje y la rabia le han hecho sobrevivir, pero ahora debe enfrentarse a lo único para lo que no le han preparado.

Michel Herraíz es Dani

Adolescente de clase alta. Frío y distante, sin demasiado apego familiar, se ha ido corrompiendo hasta ser capaz de pagar importantes cantidades por visionar torturas en la red. A medida que avanza la investigación, ira tomando conciencia del horror en el que está implicado y se dará cuenta de que se ha convertido en un monstruo.

Carmen Prada es Marina

Perdió un ojo. Se ocupa de Lucas en su cautiverio. Intenta protegerle, pero acaba curando sus múltiples heridas tras los combates. Es una víctima más de esta organización y sabe que, frente a ellos, todo está perdido. La relación que urde con Orduño le recordara todo lo que no tuvo.

Nuria González es Rocío

Directora del colegio La Esperanza y la heredera legítima de un mundo en decadencia, el de los ganadores de una guerra que aprovecharon su poder para abusar de los más débiles, los perdedores. Ha sabido reciclar su negocio y globalizarlo. El mundo lo gobiernan las elites, y los débiles y perdedores están a su servicio.

María Mercado es Aurora

Desaparecida junto a Aisha del orfanato de La Esperanza. Hará lo imposible por escapar.

Andrés Lima es Kortabarria

El mayorista de los proxenetas. Compra mujeres para la prostitución y vende a la red las desechables, las que ya no valen nada, destinadas a satisfacer la perversión de sus torturadores. Es listo, no se fía de nadie. Cruel y despiadado.

Andrés Gertrudix es Casto Willer

Vendedor de los enlaces en los que se emiten los videos de la red. Un negociante sin escrúpulos que gana fortunas con estas torturas. Listo y analista, gran observador de la conducta humana, de gustos caros, incapaz de empatizar con los débiles. Se siente superior, la red es intocable.