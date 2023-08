¡Sangre! Cata y Brahim descubren que se ha cometido un crimen en el cobertizo

Cata comienza a atar cabos… Ha descubierto algo muy extraño en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Algo que no entiende. Ve pasar a Brahim y le pide ayuda: “¿Tú has borrado las cámaras?”. Él, extrañado, responde con un rotundo “no”. Ella le explica que faltan tres horas de la grabación de dos de las cámaras. Catalina quiere investigarlo: esto no puede ser un error de las cámaras. Una de ellas da al cobertizo lateral y van hasta él. “Huele raro…”, se queja ella según entran.

Mientras Vicente Aguilar se cuela en casa de los Romero, Cata y Brahim inspeccionan el cobertizo, intentando llegar a la verdad. Brahim descubre una mancha debajo de la alfombra: “Es lejía”. Cata descubre manchas de sangre en un mueble. Se asusta, preocupada por lo que ha podido suceder. “Hay que prepararse y limpiar todo esto en condiciones: la policía va a volver”. Brahim no duda y se pone en marcha.