Mara Guil, sobre el Arte en Honor: “Recrearon la escena de tal forma, que no me hizo falta hacer mucho” para meterme en el papel

Según Mara Guil, Honor trata sobre lo que una persona puede hacer por su hijo. Todo el entramado que llega a crear por salvarlo”.

En lo referente a elegir Sevilla y Cádiz como escenarios principales de la ficción de Atresmedia TV, la artista asegura que “personalmente me encanta la apuesta por llevar historias que pueden suceder en cualquier sitio y llevarlas a un lugar concreto. Porque las hace más personales y creo que incluso llegan a más gente”.

La actriz destaca especialmente “el trabajo que ha hecho Dirección de Arte. Recuerdo además una secuencia concreta, que era además bastante dura para mí: tenía que entrar en la habitación de mi hijo y, tal y como estaba todo puesto, no me hizo falta hacer mucho, porque me salió todo. Recrearon la habitación de mi hijo de una forma impresionante”.