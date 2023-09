La sorpresa de María al descubrir que su boda es por poderes: “¿Quién es Manuel?”

María llega a la iglesia sumida en una profunda tristeza. Está a punto de casarse con Don Ramón, un hombre de La Mancha, mayor y al que acaba de conocer y todo por salvar a su familia.

Cuando llega a la iglesia, Don Ramón ya está allí. Todo el pueblo la mira, todo el mundo habla de ella, su vida está a punto de cambiar.

Para su sorpresa, María descubre en mitad de la ceremonia que su boda es por poderes y que en realidad con quien se está casando es con Manuel, el sobrino del terrateniente: “No me ha dicho nada de eso, no pienso casarme con alguien a quien no he visto la cara en mi vida”, señala la joven.

María le pide explicaciones a Don Ramón, pero él no está dispuesto a dárselas y amenaza con marcharse y dejándola sin la compensación económica que recibirá su familia.

La andaluza no tiene otra opción y decide seguir adelante con la ceremonia a pesar de que no conoce ni sabe quién es Manuel, el hombre con el que de verdad se está casando.