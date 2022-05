Las reinas de ‘Drag Race España’ grabarán tres spots publicitarios, este domingo en ATRESplayer PREMIUM

‘Drag Race España’ estrena este domingo una nueva entrega en ATRESplayer PREMIUM. El talent show ha logrado conquistar al público y a la crítica con esta segunda temporada que ya arranca su recta final. Cada domingo a las 20:00 horas estará disponible una nueva entrega del programa.

Drag Sethlas, Estrella Xtravaganza, Juriji Der Klee, Marina, Sharonne y Venedita Von Däsh son reinas que siguen en la competición en esta segunda edición.

Como ocurriese en la primera edición, tras la emisión de cada episodio de ‘Drag Race España’ estará disponible en ATRESplayer PREMIUM una nueva entrega de ‘Tras la carrera’ con Ana Locking entrevistando a la reina expulsada.

‘Drag Race España’ sigue haciendo historia en todo el mundo y su segunda edición se ha convertido en la mejor valorada en IMDB, recibiendo aplausos y buenas críticas a lo largo y ancho de numerosos territorios.

Episodio 7: ¡Vente a España!

La carrera por la corona se vuelve más feroz en Drag Race España con un mini reto que pondrá a prueba la fuerza de nuestras luchadoras. Y para el maxi reto, las reinas tendrán que dar a conocer lo mejor de nuestro país, protagonizando tres spots publicitarios en los que deben convencer al mundo que España es su mejor destino de vacaciones. Además, esta semana nos visita la cantante Ruth Lorenzo.

La segunda temporada de ‘Drag Race España’ llega con muchas sorpresas y The Macarena, concursante de la primera edición, comenta cada semana el programa con invitadas de lujo en 'Sí lo digo'. The Macarena vuelve tras su ausencia en el programa anterior por una pequeña indigestión y lo hace con una de nuestras reinas que se lo pasó tan bien que… ha querido repetir: Hugáceo Crujiente. Nuestras reinas deslumbran en el sexto programa de ‘Sí lo digo’. Looks, desastres de costura, ataques de risa y verdades como puños en esta nueva entrega.

‘Drag Race España’ triunfa en ATRESplayer PREMIUM

El estreno de la segunda edición ha crecido un 50% respecto a la primera temporada, consagrando la marca en nuestro país y confirmando la expectación que había en torno al regreso del formato ‘Drag Race España’ a ATRESplayer PREMIUM.

Las redes sociales se han llenado de comentarios positivos en esta segunda temporada. Tras la emisión de sus primeros episodios, los seguidores han comentado el alto nivel que hay entre las reinas, que consiguen dar un paso más y superan las expectativas con creces.

Más allá de su emisión, los fans del programa se organizan cada domingo para ver juntos el estreno en numerosos puntos de España y las redes sociales se llenan de imágenes de grupos de amigos que no se pierden cada emisión. Varios locales de todo el país anunciaron la emisión del programa original de ATRESplayer PREMIUM y las salas se llenaron para ver el formato en comunidad.

‘Drag Race’, un fenómeno internacional único

Con 14 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, ‘RuPaul’ Drag Race’, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas.

El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda y ya prepara nuevas ediciones en Francia o Italia. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa. El formato original cuenta con más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y tiene más de 3 millones de seguidores en Instagra

‘Drag Race’ ya tiene 24 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RuPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en dos ocasiones.

ATRESplayer PREMIUM va por delante

ATRESplayer PREMIUM se ha convertido en un referente de la televisión de pago de nuestro país. La plataforma de Atresmedia no para de crecer, afianzando su exitoso modelo de producción propia, original y exclusiva para los suscriptores.

ATRESplayer PREMIUM va por delante: por contenidos, tecnología, calidad y éxito. Un proyecto que ATRESMEDIA desarrolla desde lo local, como atributo diferencial, y por una clara apuesta por contenidos de calidad capaces de viajar por todo el mundo.

En esta última temporada, ATRESplayer PREMIUM es la plataforma que más producción propia ha estrenado, tocando todos los géneros: ficción, documentales y entretenimiento. En lo que va de año, la plataforma ha estrenado series como ‘Señor, dame paciencia’ y ‘La edad de la ira’, documentales como ‘Pajares y CIA’ y la segunda edición de ‘Drag Race España’. ‘Heridas’ ha sido la última en unirse a la familia ATRESplayer PREMIUM con su estreno en exclusiva.

Además, ATRESplayer PREMIUM ha anunciado que ya se encuentra trabajando en nuevos títulos como ‘La ruta’, ‘La novia gitana’, ‘Dos años y un día’, ‘No se lo digas a nadie’ ‘Las noches de Tefía’, ‘Zorras’, ‘Camilo Superstar’, ‘Ana &’, ‘UPA Next’, ‘Vestidas de azul’ o nuevas temporadas de ‘Cardo’ y ‘Los Protegidos: El regreso’.