Las reinas de Drag Race España All Stars se reencuentran este domingo antes de la gran final

Nunca es demasiado tarde para aclarar viejas rencillas. Las reinas de Drag Race España All Stars se vuelven a ver las caras en 'El reencuentro', este domingo a las 20:00 horas en atresplayer. Ya sólo queda poco más de una semana para saber quién gana la primera edición del programa, pero antes hay resolver asuntos pendientes.

Las nueve reinas de Drag Race España All Stars vuelven a pisar la pasarela una vez más para hablar de cómo ha sido su paso por la edición. Antes de la gran final, que se celebrará la próxima semana, las concursantes se ponen frente a Supremme de Luxe para repasar lo que ha pasado durante el programa.

Drag Sethlas (T2), Hornella Góngora (T3), Juriji Der Klee (T2), Onyx Unleashed (T2), Pakita (T3), Pink Chadora (T3), Pupi Poisson (T1), Sagittaria (T1) y Samantha Ballentines (T2) han sido las protagonistas de esta edición y ahora tienen la oportunidad de preguntar todo lo que no se atrevieron a sus propias compañeras.

Además, algunas no se irán con las manos vacías. Durante 'El reencuentro', Drag Race España All Stars elegirá a Miss Simpatía y el Look Perdido, aquel que nunca tuvo su oportunidad sobre la pasarela.

Episodio 6: El reencuentro

A solas con Supremme de Luxe, nuestras nueve reinas se enfrentan cara a cara para resolver asuntos pendientes y hablar sobre su trayectoria en Drag Race España All Stars. ¿Hubo alianzas en el programa? ¿Guardan rencor las eliminadas a sus compañeras por haber recibido el hachazo?

No te lo pierdas este domingo a las 20:00 horas en atresplayer