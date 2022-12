Marc Soler revela los detalles de Sergio, su personaje en ‘UPA Next’: “Se esfuerza muchísimo porque siempre quiere más”

“Misterioso y avaricioso”, así define Marc Soler a Sergio, su personaje en ‘UPA Next’. Sin embargo, “también es sensible, pero no lo muestra", añade.

El actor ve en su personaje a una persona “muy inquieta”, dispuesta a todo para lograr sus sueños, “se esfuerza muchísimo porque siempre quiere más”, explica. Considera que es un chico "muy interesante" con un comportamiento muy espontáneo.

Sergio no es lo que parece, por esta razón, Soler hace una llamada a los espectadores: "hay que dar un poco de tiempo para conocer al personaje".

En cuanto al desarrollo del rodaje, el actor se ha acordado de todos los compañeros que le han acompañado durante la serie: “Todos llevábamos el trabajo hecho y así era muy fácil”, afirma el actor.

"Vamos todos a una, somos un equipo”

Este 25 de diciembre puedes conocer a Sergio en ‘UPA Next’.

ATRESplayer PREMIUM preestrenará el primer episodio de ‘UPA Next’ el próximo domingo 25 de diciembre como regalo navideño para sus suscriptores.

Este primer capítulo estará disponible en la plataforma de pago de Atresmedia desde las 20:00 horas para convocar en directo a todos los fans de la esperada ficción.