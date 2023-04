Descubre más sobre Karina Soro: "El baile es un pilar fundamental en mi vida"

Karina Soro se ha encontrado con Tara, el personaje que da vida en UPA Next y ha sido maravilloso: “He encontrado en ella cosas que puedo desarrollar en mí y está siendo bonito”, cuenta.

Tara sabe disfrutar de las cosas y hace que Soro también disfrute. El papel llegó a sus manos tras un casting que hizo con mucha ilusión, “realmente me apetecía mucho”, explica.

Para Soro, la serie ha sido una oportunidad muy guay porque es un proyecto que combina las tres cosas que le encanta hacer: canto, baile y actuación.

“Para mí, es un regalo”

El baile es uno de los pilares de la artista, “me aporta algo que solo me puede aportar el baile”, cuenta, “ha sido una parte muy importante de mi vida para descubrirme y creo que Tara también lo comparte”, añade.

Los looks de Tara son impresionantes, “a mi me encanta cuando me ponen purpurina”, explica la actriz.

Tras el aperitivo de diciembre con el lanzamiento del primer capítulo, ya tenemos fecha de estreno para ‘UPA Next’. Apunta: domingo 7 de mayo en ATRESplayer PREMIUM.

Además, podrás disfrutar de los 2 primeros capítulos de la serie y cada domingo, un nuevo episodio.

‘UPA Next’, compuesta por 8 episodios, es una producción original de Atresmedia Televisión en colaboración con Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y cuenta con Montse García, Laura Fdz. Espeso y Javier Pons como productores ejecutivos.