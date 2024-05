Un nuevo amanecer gana el Premio Conciencia en el Festival Series Nostrum y Mejor serie comedia en el Festival de Cine de Comedia de Cuenca

Un nuevo amanecer comienza a cosechar éxitos tras la emisión de la temporada completa en atresplayer.

La cuarta edición de Series Nostrum, Festival Internacional de Series, ha otorgado uno de sus premios honoríficos en 2024 a Un nuevo amanecer llevándose en Premio Conciencia.

Además, FICCUE, el Festival Internacional de Cine Comedia de Cuenca, ha otorgado el Premio a Mejor Serie de Comedia a Un nuevo amanecer.

Así es Un nuevo amanecer

Candela, reconocida actriz y humorista, se ha convertido en una adicta. No sabe muy bien cómo (o eso dice ella), pero esas dosis de alcohol y drogas a las que no daba demasiada importancia se han acabado desmadrando. “Tranquilos, yo controlo” eran las palabras que últimamente más repetía en su círculo personal y laboral, pero no controla nada de nada. Ni su vida personal (separada y con una hija que pasa más tiempo con su padre y su abuela que con ella), ni profesional, que cada vez es más desastrosa.

Después de desplomarse en directo en el talent show en el que trabaja, Candela debe internarse en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Ella quiere hacerlo en uno para ricos y famosos, pero debido a sus problemas económicos, acaba en el centro público Un nuevo amanecer.