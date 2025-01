Las protagonistas nos cuentan cómo fue rodar la huida del Santuario

Todo cambia para Pilar y Valle en el momento en el que el gobierno cancela el proyecto que se lleva a cabo dentro del Santuario. La ingeniera no puede permitir que desconecten a Pilar y así se acabe todo. Lo que están consiguiendo con la embarazada es un avance demasiado importante como para pararlo con un “apagón”.

Así que la ingeniera lo tuvo claro, tenían que salir de ahí dentro lo antes posible. Esa escena con la que los espectadores hemos contenido el aliento sufriendo por saber si lo conseguirían o no pero, ¿cómo lo vivieron las actrices?

Hemos hablado con Aura y con Lucía para que nos cuenten cómo fue para ellas rodar esa escena en primera persona. Aura no duda en destacar el momento en el que llegan a la aldea por todo el cambio visual que hay. No solo dentro de la serie si no a nivel realidad porque la imagen que tenemos asociada a una aldea es completamente diferente a lo que podemos ver en la serie.

También ha querido destacar lo fácil que se lo ha puesto Lucía, porque como ella confiesa “es una parte muy bonita porque las dos trabajaban de la mano”.

Lucía está encantada al trabajar con Aura y nos comenta que le ha sorprendido la actitud de Aura porque “está casi más pendiente de los demás que de ella”.

Dale al play y descubre todo lo que nos han contado sobre este momento tan especial de la serie.