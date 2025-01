“Es un poco pícara y juguetona” así define Nina Minelli a Almudena su personaje en Santuario

Nina Minelli interpreta a Almudena en Santuario, la nueva serie original de atresplayer.

Define a su personaje como “una chica curiosa e inteligente” además de “pícara y juguetona, sobre todo con sus amigas”.

Es una de las embarazadas que han ido a pasar sus meses de gestación al santuario. Comparte habitación con Milagros y está feliz de poder estar allí. Su embarazo está muy avanzado y es la primera en dar a luz.

Nina nos ha confesado que desde un primer momento las actrices “conectaron mucho” entre ellas y se “ha creado muy buena energía con ellas y con el equipo”.

Dale al play para no perderte nada de lo que nos ha contado y si todavía no lo has visto disfruta de los tres primeros capítulos en atresplayer y recuerda, uno nuevo cada domingo.