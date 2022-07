Supremme de Luxe, sobre 'Reinas al rescate': "Me he tenido que enfrentar a situaciones que yo no había vivido"

'Reinas al rescate', que se estrena este domingo en ATRESplayer PREMIUM, ha reunido a sus cuatro reinas en la rueda de prensa de presentación.

El formato conducido por Supremme de Luxe, Estrella Xtravaganza, Sharonne y Pupi Poisson va a emocionar al espectador, según asegura Supremme de Luxe.

"Me he tenido que enfrentar a situaciones que yo no había vivido", ha añadido.

Emocionante, divertida y necesaria son tres adjetivos que definen 'Reinas al recate', el próximo estreno de ATRESplayer PREMIUM.