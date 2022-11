Kande descubre sus miedos a Sharonne: "Me afectaba no ser suficientemente trans"

Kande, protagonista del quinto capítulo de 'Reinas al rescate', cuenta a Sharonne el proceso que le llevó a descubrir que era un chico trans: 'Sabía que no era mujer, pero no quería abrir ese melón'.

"Hasta que fui a la universidad yo era una mujer cisheterosexual", cuenta Kande, que no fue hasta su salida de Landete cuando descubrió su identidad: "A los dos años me declaré bisexual, tenía una relación poliamorosa con dos chicas, pero no me encontraba a gusto con mi etiqueta, tenía una pareja no binarie y me reconocí en elle".

Un proceso que supuso mucho sufrimiento al joven, alimentando sus miedos e inseguridades: "Sentía toda la carga del colectivo en mis hombros pero es mentira".

