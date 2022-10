Llorenç vivió un auténtico infierno en el instituto: "Llegaba a casa con moratones"

Llorenç, protagoniste de la cuarta entrega de 'Reinas al rescate', es una persona trans no binaria que trata de reconciliarse con su familia y amigos después de vivir años 'sexiliado'.

Su adolescencia no ha sido nada fácil. A la LGTBIfobia que sufría como chico gay que se sentía en su etapa en el instituto, se sumaba la gordofobia, dando como resultado un auténtico infierno: "Me daban con palos y me tiraban piedras, llegaba a casa con moratones".

