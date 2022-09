Llorenç, nuevo caso para 'Reinas al rescate': "Me he sentido muy sole"

'Reinas al rescate', formato original de ATRESplayer PREMIUM, viaja a Cálig tras recibir la llamada de socorro de Llorenç, una persona no binaria que quiere cambiar la situación del colectivo LGTBIQ+ en su pueblo natal.

No tuvo una infancia fácil. Siempre sintió el rechazo de su entorno, especialmente de su padre, quien nunca llegó a aceptar realmente la identidad de su propio hijo: "Que sea lo que quiera pero que no sea gay".

No fue hasta la adolescencia cuando comenzó a conocerse a sí misme en un proceso en el que no se sintió especialmente acompañade y para el que tuvo que huir de su propio pueblo: "Yo me he sexiliado".

Para tratar de revertir la situación, Llorenç pidió ayuda a las 'Reinas al rescate', quienes no dudarón y pusieron rumbo a Cálig para revertir la situación. Sharonne, Supremme, Pupi y Estrella tratarán de cambiar su vida para siempre visibilizando la realidad trans, mostrando que las personas no binarias también existen y mejorando la situación personal de Llorenç con su padre.

¿Conseguirán sus objetivos? ¡No te lo puedes perder! El 23 de octubre llega a ATRESplayer PREMIUM esta nueva entrega de 'Reinas al rescate' a ATRESplayer PREMIUM.