Autoentrevista: Iria del Valle a Luna

Iria del Valle conversa con Luna, el personaje al que da vida, en estas Autoentrevistas de Red Flags.

"He conseguido aprender mucho de ti", le dice ficticiamente a Luna, "me llevo un cachito de ti", añade, "hay nuchos momentos en la serie donde me veo en tí y tú en mi".

En algo coinciden papel y actriz y es que "no queremos la toxicidad. Ya tenemos suficiente con lidiar con nosotras mismas", cuenta, "Hemos aprendido juntas qué tipo de relaciones queremos tener a nuestro lado", afirma.

¿Qué es Red Flags?

Es la nueva serie original de atresplayer. Es la historia de cuatro adolescentes (Toni, Érika, Luna y Walter) que buscan un lugar seguro en el mundo. Son muy amigos, pero no se conocen en persona. Sólo se siguen en una red social que, para ellos, es tan real como la vida misma.

Allí, los cuatro comparten sus miedos, problemas, decepciones con sus recientes experiencias sexuales, que ponen a prueba sus creencias sobre la vida, el amor y la amistad.

Tendrá ocho episodios y también podrá verse fuera de España a través de la versión internacional de atresplayer.

