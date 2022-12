Así se celebró la boda de Sandra y Culebra tras las cámaras: nervios, alegría y un lugar de ensueño

Comienza el momento más deseado, aquel que no solo sus fans esperaban, sino que también ansiaban ofrecer los propios protagonistas de la serie. ‘Los Protegidos A.D.N.’ empiezan fuerte y por todo lo alto, esto es solo un indicio de lo que nos deparará esta nueva temporada.

Como para ellos, las buenas historias comienzan por el final… ¡Te contamos como fue la boda de Sandra y Culebra, detrás de las cámaras!

“Pues si fans… estamos grabando el momento que más esperabais tras estos 12 años” decía Mario Marzo, el actor que interpreta a Lucas.

Cada plano y cada secuencia han logrado sacar la complicidad de ambos y momentos únicos entre los personajes, hasta el más mínimo detalle ha sido captado por el equipo de grabación para trasladar a los espectadores y hacerles creer que ¡están también allí!

Desde secuencias de la entrada de Sandra, los invitados, ¡hasta el esperadísimo beso de ambos como recién casados! Lograrán que los espectadores sientan ese momento. Sin duda es algo muy esperado para el equipo y quieren reflejar el cariño con el que ha sido preparado y las ganas que tenían de poder ofrecer este gran momento.

Carlota Cosials, personaje que interpreta a Paqui, no cabe en sí de la emoción y con caras y gestos muy alegres, afirmas que están grabando algo icónico en la historia de ‘Los Protegidos’ “Es bastante increíble, me hace mucha ilusión estar aquí, es el reencuentro y primer día de rodaje y no puede haber nada mejor, estoy muy contenta” exclamaba entre saltos de felicidad.