El profundo cambio de Patrick Criado en 'Las noches de Tefía': "Me ha cambiado la vida"

‘Las noches de Tefía’ no solo está marcando a su público y a la forma de narrar en la ficción española. También ha dejado huella en sus actores, como nos confiesa Patrick Criado. El joven actor asegura que no es la misma persona que la que era antes de que se abriera el telón del Tindaya o de llegar en barca a Tefía. ¡Descúbrelo dándole al play!

“Me llevo un aprendizaje de vida. Creo que, en cierta manera, este proyecto me ha cambiado la vida. He conocido a unas personas que tienen una manera de vivir, una manera de afrontar las cosas, que me han hecho clic en muchos aspectos de mi vida”.

El intérprete de 'La Vespa' asegura que, además, se lleva muchos amigos tanto del equipo técnico como artístico: “Los quiero tener en mi vida para siempre”. Declaración que no nos resulta nueva pues, hace poco, Marcos Ruiz, el alter ego de 'La Bambi' en la vida real, confesaba el profundo vínculo surgido entre ambos actores.

‘Las noches de Tefía’ se centra en un grupo de presos en un campo de concentración franquista de los años 60, que por las noches inventan un mundo imaginario para evadirse de los horrores que están viviendo allí: el Tindaya, un espectacular cabaret en el que todo es música y diversión. Disfruta de sus capítulos en atresplayer.