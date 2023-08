¿Cómo se afronta el final de un rodaje? En ‘Las noches de Tefía’ es “una mezcla entre pena, nostalgia y alegría”

Todos coinciden en que ha sido una experiencia increíble y en que les da pena que se acabe, pero como dice el actor Roberto Álamo, quien interpreta a La Viga, “como todo en la vida, hay una despedida, hay algo que se acaba y siempre hay algo que se empieza”.

Javier Ruesga, La Sissi, ha manifestado que ha experimentado la “conquista” de haber conseguido muchas cosas, de haber sido capaz y de que todo se haya hecho posible. Se muestra muy orgulloso y con una sensación maravillosa, “porque siempre somos la familia que empezamos capitaneada por el mejor”.

La Bambi, personaje interpretado por Marcos Ruiz, no da crédito a que ya se encuentren en el final del proyecto, “parece mentira que ya estemos en la trama final, no me creo que ya esté hecho”.

“Se afronta con tristeza, porque ha sido un rodaje muy intenso. Llevamos mucho tiempo, mucha familia, mucha hermandad. Ha sido muy bonito”, estas han sido las bonitas palabras de Patrick Criado, La Vespa, quien también ha confesado que le da mucha pena cerrar esta etapa tan bonita.

Por otro lado, Nisa, personaje interpretado por Carolina Yuste, menciona que es una sensación “muy placentera”. Nos cuenta que han pasado cosas preciosas y que está muy contenta, aunque también le da pena, porque “siempre pasa algo cuando termina un proceso que de repente te tienes que desprender, pero también tiene que ser así y es guay que sea así”.

El actor Luifer Rodríguez, La Pinito, declara, con cara de pena, que es una mezcla de sentimientos. “Este proyecto se ha vivido con mucha intensidad y ha sido un viaje muy intenso a la par que alucinante”.

Finalmente, Raúl Prieto, Boncho, coincide en que todo ha sido muy intenso. Por un lado, hay mucho cansancio, pero por otro, hay mucha pena, “porque se acerca el final y la verdad que el viaje es tan bonito que da un poquillo de cosa acabar”.