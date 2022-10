Sonia, rota tras la confesión de Moisés: “¿Qué más le hiciste a mi hija?”

El caso Macaya ha dado un giro de 180 grados. Desde que se anunciara una revisión por un posible error policial, todas las pruebas parecen apuntar a Moisés, el padre de Susana y Lara. ¿Es realmente Miguel Vistas inocente?

Durante la autopsia de Susana Macaya, la familia se dio cuenta de que faltaba una cadenita que siempre llevaba la joven y, para sorpresa de Sonia, la encuentra en el cajón de su marido.

“¿Por qué tenías la cadenita de la niña?”, pregunta rota de dolor a Moisés, que no puede hacer otra cosa que apartar la mirada

Sonia amenaza a su marido diciéndole que coge la puerta y no vuelve a casa hasta saber toda la verdad. En ese momento, Macaya se viene abajo.

“Nos peleamos” confiesa antes de contar que fue la misma noche en que la mataron. “Me dijo que no quería volver a verme nunca más, que me odiaba y que ojalá no hubiera nacido gitana”, solloza delante de su mujer.

Moisés también desvela que se cegó y le cruzó la cara ante lo que Sonia no puede evitar preguntarle qué más le hizo a su hija.

