En el capítulo 6... Se complica la relación entre Eva y Oliver: “No podemos estar juntos”

Se acerca el final de Eva y Nicole y Marbella y Tánger están que arden. La situación se complica para Eva: ha llegado el momento de hacer el último envío de diamantes a Sadiq y por fin saldar su deuda.

Decidida, viaja a Tánger, pero para no poner en peligro a Oliver, le pide que no le acompañe. Sin embargo, el hijo de Nicole hace caso omiso a Eva y los problemas no tardan en llegar.

Uno de ellos, el propio Oliver, que para sorpresa de Eva aparece en la mina: “¡Quedamos en que no te involucrarías!”. Este percance pone patas arribas la relación y Eva se lo deja claro: “Tú y yo no podemos estar juntos, no te mereces esto”.

En casa de Nicole también están preocupados por la relación de su hijo con Eva y los peligros que ella supone: “Nuestro hijo está enamorado de esa mujer”. Como consecuencia, la relación entre Alain y Nicole se tensa cada vez más: “No soportas que las cosas no sean como tú quieres”, le recrimina el policía a la diva marbellí.

Angustiada y superada por todo lo que está sucediendo, Nicole pide ayuda a Renata: “¿Qué estás planeando, Nicole?” pregunta su mano derecha con miedo a lo Nicole pueda ser capaz de hacer.

Lo que no ven venir, es que su amistad también se tambaleará: “Me has traicionado, Renata” increpa Nicole a su amiga, a lo que su mano derecha responde con decisión: “¡Que te den por culo, Nicole!”.

¿Conseguirá Eva saldar su deuda?, ¿podrá Oliver salir de Tánger con vida?, ¿qué ha ocurrido entre Renata y Nicole?

¡Este domingo, no te pierdas en atresplayer el sexto capítulo de Eva y Nicole!