¡Se acerca el final! Las reinas de Drag Race España 4 se reencuentran antes del fin de la carrera

La cuarta temporada de Drag Race España ya está llegando a su fin, y antes, las reinas se han reencontrado en un programa especial para abrir todos los melones de lo que ha ocurrido en esta edición de infarto.

Todas ellas se sentarán con Supremme de Luxe para hablar sobre su paso por el programa y comentar todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo del concurso.

Además, se dará el premio a Miss Simpatía de la edición, entre otras muchas sorpresas que no te puedes perder. Y por supuesto, las reinas eliminadas tendrán la oportunidad de mostrar su look perdido, el que no llegaron a enseñar a lo largo de la temporada.

Todo esto lo podremos ver este domingo a las 20h en atresplayer, pero recuerda que ya puedes disfrutar de la semifinal al completo con un make over muy emotivo.

Y también está disponible el último programa de Sí lo digo, donde Samantha Ballentines ha recibido la visita de Vania Vainilla para comentar la semifinal de Drag Race España 4. ¡No te lo pierdas!