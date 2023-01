David Lorente nos habla de su personaje en 'Cristo y Rey': "La función de Paco es proteger a Bárbara Rey"

Ya están disponible en ATRESplayer PREMIUM los dos primeros capítulos de 'Cristo y Rey'. La ficción revive la historia de Bárbara Rey, la musa del destape, con Ángel Cristo, el mejor domador del mundo. Una historia de luces y sombras que promete ser todo un exitazo.

David Lorente interpreta Paco Ostos en la ficción de 'Cristo y Rey'. El actor nos cuenta todos los detalles de su personaje, la mano derecha de Bárbara Rey: "La función de Paco es proteger a Bárbara, es un poco la figura paternal que está pendiente de ella y que sufre los avatares de la actriz", señala.

"Este personaje intenta llevar a Bárbara por el buen camino"

El actor se ha documentado sobre el personaje y parece que Paco Ostos no existió como tal: "Me he estado documentando y no he encontrado que la figura de Paco Ostos existiera realmente. Supongo que Bárbara tendría representante, pero no he conseguido encontrar nada que me haya hecho contrastar la realidad de este personaje"

En cuanto a su relación con Bárbara, el actor nos cuenta que es una relación muy paternal: "Intentará llevarla siempre por el buen camino y cuidar de ella", señala.

Sin embargo, con quien no tendrá una buena relación según nos adelanta el actor es con Ángel Cristo: "No me llevo bien con el domador", asegura. ¡No te pierdas 'Cristo y Rey' en ATRESplayer PREMIUM!