Bárbara Rey visita el rodaje de 'Cristo y Rey': "Me he emocionado mucho pensando en lo feliz que fui en ese momento"

Uno de los días más especiales del rodaje de 'Cristo y Rey' fue el día que se rodó la boda de Bárbara y Ángel. Los protagonistas recuerdan que ese día visitó el plató la propia Bárbara Rey protagonizando un momento único e irripetible.

Bárbara Rey nos contó todo lo que siente con este biopic: "Me parece maravilloso, la forma en la que está escrita y cómo la están tratando es algo extraordinario. No puedo estar más feliz", ha reconocido.

"La verdad que no sé cómo dar las gracias con todo esto"

La que fuera actriz y musa del destape de nuestro país no pudo evitar emocionarse al revivir aquel momento de su vida: "Al entrar en el plató y ver el circo me ha impresionado. Cuando he visto a Jaime y a Belén vestidos de novios... ha sido increíble", asegura. Bárbara no pudo evitar las lágrimas cuando vio al actor que interpreta a su padre: "Era mi adoración, le he abrazado mucho porque lo sentía muy cerca, como si fuera él de verdad", señala.

Sin duda para Bárbara ha sido algo algo precioso: "Cuando he visto la escena de cuando me casé con Ángel, me he emocionado mucho pensando en lo feliz que yo fui en ese momento", afirma. Algo tan bonito que con el tiempo se torció para convertirse en una película de terror.

A pesar de los malos momentos, Bárbara está feliz de que se esté haciendo una serie de su vida: "Creo que se está contando muy bien y a la gente le va a gustar. La verdad que no sé cómo dar las gracias con todo esto", confiesa ante las cámaras.