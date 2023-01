Bárbara y Ángel se dan el ‘sí, quiero’ en una gran boda en Valencia

El gran día ha llegado. La plaza de toros de Valencia está lista para albergar el acontecimiento del año. Bárbara, radiante, hace su entrada vestida de blanco agarrada al brazo de su padre, Andrés.

La joven llega hasta el altar donde se encuentra el que está a punto de ser su marido, Ángel Cristo. Sus miradas, llenas de felicidad, no pueden separarse en la distancia que les separa.

El cura comienza la ceremonia. Chelo, Payasito, Paco Ostos, Hortensia… nadie ha querido perderse la boda del año.

Bárbara mira Ángel, enamorada, mientras el domador no deja de pensar en su cabeza en lo sucedido con el realizador ni en Blasco, quien lucha por su vida en el hospital.

Bárbara, ajena a todo lo que le pasa por la cabeza de Ángel, escucha las palabras mágicas del cura y acepta casarse con él. El domador sonríe y también responde a la pregunta del cura: “Sí, quiero”.

Ambos se dan un beso que une sus vidas para siempre. En el lugar de los invitados, Chelo no puede evitar que una lágrima caiga por su mejilla, y no parece que sea de alegría. Su amiga, acaba de casarse con un hombre del que no parece fiarse del todo… ¿o hay algo más?