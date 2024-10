Megan Maxwell descubre cómo se siente Rubén Cortada en las escenas calientes de ¿A qué estás esperando?: "Los límites los marca ella"

Megan Maxwell, escritora de las novelas Tampoco pido tanto y ¿A qué estás esperando' en la que está basada la serie que arrasa en atresplayer, explica cómo se imaginaba a Can Dogo.

"Era musculoso, con el pelo largo, muy moreno...", enumeraba antes de que Rubén Cortada apareciese en escena. "Esto es lo que hay, Megan", bromeaba el actor mientras ella aseguraba que lo que hay "está muy bien también".

Maxwell se ha dirigido directamente a sus guerreras para saber la opinión sobre el actor que se mete en al piel de Can Dogo: "No me digáis que no os gusta".

Al ser preguntado por la relación entre Can y Sonia Beched, el actor contaba que con ella encuentra "un soplo de aire fresco y se queda fascinado".

Además, adelante qué va a ocurrir con sus padres, Ayaz y Mía: "La madre es su debilidad".

¿Cómo ha sido para él rodar "las escenas calientes" en el club Zafiro? ¡Descúbrelo en el vídeo y revive el primer capítulo en atresplayer!