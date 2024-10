¡Daryl se casa! Can, atónito con la noticia de su mejor amigo

Can, un atractivo piloto aéreo de ascendencia turca, respetuoso con la voluntad de un padre tradicional y que por eso asiste mensualmente a unas cenas en las que le presentan posibles candidatas para casarse.

Lejos de ser la voluntad de Can, el piloto disfruta del sexo sin ataduras, frecuenta clubs donde da rienda suelta a sus placeres y mantiene a raya sus emociones para evitar enamorarse.

Por otro lado, Daryl, íntimo amigo de Can y, también piloto, está dispuesto a renunciar a su soltería al enamorarse de Carol, una azafata con mucho desparpajo que pondrá su vida del revés, pero los miedos que ambos arrastran y sus diferencias les obligarán a cuestionarse sus sentimientos y a valorar si pueden superar lo que les separa.

Así es el capítulo 1 de ¿A qué estás esperando?

Can, atractivo piloto de aviación comercial, disfruta de una vida intensa y sin compromiso, pero está sujeto a los deseos de un padre conservador, que proyecta su sucesión en la compañía aérea familiar y una boda tradicional con una mujer acorde a su status.

El piloto acepta que sus padres le presenten a posibles candidatas y en una de esas cenas conoce a Sonia, una madre soltera que se presenta con su hija Ibiza, sin avisar, en una cena organizada por su madre para que el piloto conozca a sus dos hermanas, Lidia y Ruth. La cena se complica. Los Dogo han venido con Raissa, hermana de Can que, al igual que las hermanas de Sonia, se ve obligada a ocultar cosas a sus padres, empeñados en dirigir las vidas de sus hijos sin contar con ellos.

Las discusiones entre Sonia y su madre desatan ciertos conflictos en ambas familias, pero a Can y a Sonia parece divertirles la situación y acaban sintonizando, aunque ambos dejan claro que no buscan una pareja en sus vidas.

Daryl, también piloto, sorprende a Can, su íntimo amigo, al pedirle que sea su padrino de boda. Por primera vez se ha enamorado y va a casarse. A Can le cuesta reaccionar. Hasta ese momento, los dos frecuentan clubs liberales donde disfrutan de una sexualidad sin ataduras, pero Daryl ha conocido a Carol, una azafata canaria que le ha cambiado su perspectiva sobre el amor. Está dispuesto a dejar atrás su independencia, pero le preocupa que ella no haya contado nada a su familia, sin saber que Carol se siente un tanto desbordada por la nueva situación.

Sonia decide rematar la noche, tras la polémica cena, en un club liberal que suele frecuentar, pero en pleno desenfreno se lleva una sorpresa que le deja sin palabras.

¡No te lo pierdas en atresplayer!