El ataque de Albany a Ibiza provoca el primer acercamiento de Can y Sonia

La obsesión de Albany por mantener las apariencias y su fijación en el físico de las mujeres le llevan a un enfrentamiento con su hija Sonia.

Tras ponerle fruta de postre a su nieta, Beched no duda en intercambiar su plato con Ibiza, ya que los demás tienen tarta: “Mi hija puede comer lo que quiera”.

“Alimentándola así es normal que la vistas con tallas XXL”, se quejaba Albany antes de que otra de sus hijas, Ruth, le parase los pies delante de todos, reacción que no entiende cuando ella solo se preocupa por la pequeña de la familia.

Tras otro comentario hiriente, Sonia está a punto de saltar cuando Can consigue que se relaje y deje pasar lo ocurrido. Y, además, se gana a Ibiza con un divertido gesto que le saca una sonrisa a Sonia.

Así es el capítulo 1 de ¿A qué estás esperando?

Can, atractivo piloto de aviación comercial, disfruta de una vida intensa y sin compromiso, pero está sujeto a los deseos de un padre conservador, que proyecta su sucesión en la compañía aérea familiar y una boda tradicional con una mujer acorde a su status.

El piloto acepta que sus padres le presenten a posibles candidatas y en una de esas cenas conoce a Sonia, una madre soltera que se presenta con su hija Ibiza, sin avisar, en una cena organizada por su madre para que el piloto conozca a sus dos hermanas, Lidia y Ruth. La cena se complica. Los Drogo han venido con Raissa, hermana de Can que, al igual que las hermanas de Sonia, se ve obligada a ocultar cosas a sus padres, empeñados en dirigir las vidas de sus hijos sin contar con ellos.

Las discusiones entre Sonia y su madre desatan ciertos conflictos en ambas familias, pero a Can y a Sonia parece divertirles la situación y acaban sintonizando, aunque ambos dejan claro que no buscan una pareja en sus vidas.

Daryl, también piloto, sorprende a Can, su íntimo amigo, al pedirle que sea su padrino de boda. Por primera vez se ha enamorado y va a casarse. A Can le cuesta reaccionar. Hasta ese momento, los dos frecuentan clubs liberales donde disfrutan de una sexualidad sin ataduras, pero Daryl ha conocido a Carol, una azafata canaria que le ha cambiado su perspectiva sobre el amor. Está dispuesto a dejar atrás su independencia, pero le preocupa que ella no haya contado nada a su familia, sin saber que Carol se siente un tanto desbordada por la nueva situación.

Sonia decide rematar la noche, tras la polémica cena, en un club liberal que suele frecuentar, pero en pleno desenfreno se lleva una sorpresa que le deja sin palabras.

