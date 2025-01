El primer trabajo de Valle y Daniel

Retrocedemos muchos años en el tiempo y nos encontramos a unos niños que no llegarán a la quincena, no nos resultan desconocidos, son Valle, Daniel y Luna.

Durante la secuencia Luna se muestra atónita sin entender nada de lo que traman sus amigos, lo peor no es que hayan descubierto algo que seguramente sea ilegal y que estén dispuestos a pasar por encima de la ley una vez más, si no que encima no se lo habían contado a ella.

Luna no entiende nada, ni qué hacen ahí, ni cómo lo han descubierto, no tiene respuestas pero tampoco las quieren, sin embargo, Valle y Daniel están dispuestos a llegar hasta el final y cuando dan con la tecla correcta para poner el viejo tren en marcha no van a dejar pasar la oportunidad de descubrir a dónde los lleva. No hay más, o te subes al tren o te quedas en tierra, Luna se queda en tierra.

