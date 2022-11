Kande confiesa su secreto a su principal apoyo: "Tengo mucho miedo, Angelita"

Kande, protagonista de la quinta entrega de 'Reinas al rescate', es un chico trans no binario que quiere contarle a su pueblo cuál es su verdadera identidad. Su relación con su familia es complicada, por lo que su apoyo principal para tratar de llevar a cabo su propósito será una buena amiga suya, Angelita.

Para Kande no será nada fácil desvelarle su secreto a pesar de la buena relación que les une. Será una de las primeras personas en saberlo y el primer paso hacia una mejor relación consigo mismo y con su entorno: "Se lo quiero contar al pueblo porque no me siento bien así".

Tras encontrar las palabras exactas y reunir el coraje suficiente, Kande acaba dando el paso generando una reacción en su amiga que nos deja sin palabras: "Yo te quiero a ti, seas quien quieras ser".

No te pierdas el momento completo en el vídeo y recuerda que ya puedes disfrutar del quinto capítulo de 'Reinas al rescate' en ATRESplayer PREMIUM.