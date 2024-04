Iria del Valle es Luna

La Luna que se muestra ante los demás no es la Luna que realmente es. Al menos ella no lo siente así, pero en su entorno —una ciudad pequeña lo bastante alejada de la capital como para que llegar hasta allí sea todo un triunfo— no es fácil mostrarlo.

No existe una gran variedad de referentes, las cosas se hacen de una sola manera, y salirse de lo estándar, en cuanto a vestimenta, pareja o hobbies, implica quedarte fuera del grupo