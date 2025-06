Melody recuerda su experiencia en la capital durante la visita de Meri a Santi: "Hay que ver la primera vez que yo fui a Madrid"

Meri ha emprendido en el capítulo 6 de Mariliendre un viaje muy especial a casa de Santi para visitar a su amigo años después del accidente que lo cambió todo. Allí se ha encontrado, además, con Melody, que interpreta el personaje de la hermana de Santi y que le explica a Meri en qué situación se encuentra su hermano tras lo ocurrido.

A pesar de que Santi tiene muchas ganas de volver a Madrid, su hermana no lo ve claro. "A mi esa ciudad no me gusta", ha dicho la hermana, que ha interpretado una versión muy fiestera y flamenca de uno de los éxitos de la artista, De pata negra.

"Esta gente son de pueblo", es una de las frases que escucharon los hermanos en uno de sus viajes a la capital, lo que le trae malos recuerdos a Melody y hace que no quiera volver.

¿Conseguirá Santi volver a Madrid y ver a los que un día fueron sus mejores amigas?

